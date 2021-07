POGO CAR CRASH CONTROL + W!ZARD Le Krakatoa, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Mérignac.

POGO CAR CRASH CONTROL + W!ZARD

Le Krakatoa, le samedi 2 octobre à 19:30

Krakatoa Transrock, en accord avec W Spectacle, présente : POGO CAR CRASH CONTROL Après un 1er album sorti en 2018, une tournée à feu et à sang de 165 dates dont un passage au Hellfest et dans les plus grands festivals, le groupe le plus Grunge du Metal français (ou grunge-core) « POGO CAR CRASH CONTROL » est de retour ! Toujours plus doux et sensible, P3C nous présente un nouveau live aussi grunge, groth et hardcore que leur nouvel album sorti en 2020. Un nouveau souffle glacant au metal hexagonal. // W!ZARD Influencé par des artistes tels que Daughters, Idles et At The Drive In, W!zard propose un alliage violent et tiraillé entre post-punk, post-hardcore et noise. En 2019, le groupe passe un cap avec la composition de leur nouvel EP “DEFINITELY UNFINISHED” : un opus articulé autour du chant dans un univers froid et organique. Pour ce projet, le groupe a souhaité collaborer avec le french Steve Albini aka Amaury SAUVÉ (Birds In Row, Bison Bisou). Des chants colériques, une batterie fracassante et une guitare qui hurle, W!ZARD c’est une musique violemment mélancolique et puissante à découvrir au plus vite en live. // Ouverture des portes : 19h30 Début des concerts : 20h30 Protocole sanitaire : Concert debout, masqué, distancié. Le pass sanitaire n’est pas demandé.

Adhérents : 13€ ; Prévente : 15€ ; Sur Place : 18€

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde



