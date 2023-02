Pogo Car Crash + Control + Stengah LE PACBO, 12 janvier 2024, ORCHIES.

Pogo Car Crash + Control + Stengah LE PACBO. Un spectacle à la date du 2024-01-12 à 20:00 (2024-01-12 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

SPL DE LA PEVELE (1-1064654) présente : ce concert. POGO CAR CRASH CONTROL ou P3C, c’est quatre jeunes artistes dont une bassiste dans le top# 10 Rock & Folk des meilleurs musiciens actuels, un chanteur à l’énergie punk et deux frères à la guitare et batterie. Kérosène du métal français, ils affichent déjà quelques tours à leur compteur : 2 albums (bientôt 3) ; 9 guitares, 2 clavicules et 45 cymbales cassées sur scène ; 3 tournées à feu et à sang de 250 dates ; 1 passage au Zénith de Paris et bientôt leur 3éme participation au Hellfest… Sur Fréquence Violence, le groupe ajoute une corde à sa gratte, avec des titres plus ouverts, aux couplets presque doux, (Cristaux liquides, Recommence, à zéro), avant que la tension ne reprenne ses droits dans des refrains explosifs qui nous rappellent certains classiques du genre..Rassurez vous les amplis restent bien allumés du premier au 12ème titre de ce nouvel opus, avec des textes directs, narrant une vie d’anticonformiste entre cynisme et autodérision. STENGAH Classés parmi les groupes les plus excitants du moment, STENGAH forge sa réputation autour des structures de riff et de refrains les plus viscérales et novatrices qu’on ait pu entendre. Fondé par le batteur Eliott Williame en 2013, et après des années en constante progression et une méticuleuse attention portée à tous les détails du projet, le quintet Lillois a affiné son répertoire à la pointe de la perfection, et en fait la démonstration sur son formidable premier album SOMA/SEMA. Passionnément primale et férocement intelligente, voici une musique qui aspire à illuminer et brutaliser conjointement. De la silhouette musclée et fun du Post-djent jusqu’au monde écorché d’un Post-métal spectaculaire, ces jeunes virtuoses se sculptent un chemin unique vers ce qui a fait la renommée du Métal.

Votre billet est ici

LE PACBO ORCHIES RUE DES TROIS BONNIERS MARINS Nord

SPL DE LA PEVELE (1-1064654) présente : ce concert.

POGO CAR CRASH CONTROL ou P3C, c’est quatre jeunes artistes dont une bassiste dans le top# 10 Rock & Folk des meilleurs musiciens actuels, un chanteur à l’énergie punk et deux frères à la guitare et batterie. Kérosène du métal français, ils affichent déjà quelques tours à leur compteur : 2 albums (bientôt 3) ; 9 guitares, 2 clavicules et 45 cymbales cassées sur scène ; 3 tournées à feu et à sang de 250 dates ; 1 passage au Zénith de Paris et bientôt leur 3éme participation au Hellfest…

Sur Fréquence Violence, le groupe ajoute une corde à sa gratte, avec des titres plus ouverts, aux couplets presque doux, (Cristaux liquides, Recommence, à zéro), avant que la tension ne reprenne ses droits dans des refrains explosifs qui nous rappellent certains classiques du genre..Rassurez vous les amplis restent bien allumés du premier au

12ème titre de ce nouvel opus, avec des textes directs, narrant une vie d’anticonformiste entre cynisme et autodérision.

STENGAH

Classés parmi les groupes les plus excitants du moment, STENGAH forge sa réputation autour des structures de riff et de refrains les plus viscérales et novatrices qu’on ait pu entendre.

Fondé par le batteur Eliott Williame en 2013, et après des années en constante progression et une méticuleuse attention portée à tous les détails du projet, le quintet Lillois a affiné son répertoire à la pointe de la perfection, et en fait la démonstration sur son formidable premier album SOMA/SEMA.

Passionnément primale et férocement intelligente, voici une musique qui aspire à illuminer et brutaliser conjointement. De la silhouette musclée et fun du Post-djent jusqu’au monde écorché d’un Post-métal spectaculaire, ces jeunes virtuoses se sculptent un chemin unique vers ce qui a fait la renommée du Métal.

.17.0 EUR17.0.

Votre billet est ici