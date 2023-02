Pogo Car Crash Control + SBRBS LA GRANDE OURSE, 24 février 2023, ST AGATHON.

Pogo Car Crash Control + SBRBS LA GRANDE OURSE. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 21:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

POGO CAR CRASH CONTROL Pourquoi dès qu’un groupe fait de la musique violente, percutante, puissante on tape forcément dans le champ lexical du chaos ? Détruire, exploser, arracher, massacrer… C’est un raccourci évident mais cela ne s’applique pas forcément à Pogo Car Crash Control. Alors oui, c’est sûr que depuis leur première répète dans le 77 dans une salle taillée comme un demi-gymnase entre un Quick et un McDo, le groupe a plutôt fait dans le bruyant que dans la délicatesse. Et pourtant, avec P3C, on est plus dans la construction que dans l’anéantissement. Avec 4 musiciens ; 2 albums ; 8 guitares, 2 clavicules et 42 cymbales cassées sur scène ; 2 tournées à feu et à sang de 200 dates ; 2 passages au Hellfest et au Zénith de Paris… Les Pogo Car Crash Control reviennent ce 30 septembre 2021 avec un double single « Aluminium » démontrant un peu plus leur énergie métalo-punk au micro. LINEUP : Olivier Pernot : chant, guitare // Lola Frichet : basse // Simon Péchinot : guitare // Louis Péchinot : batterie SBRBS « Ces deux-là ne viennent pas d’un lieu obscur, ni d’un lieu tout à fait ensoleillé. Ils auraient aimé grandir ailleurs et surement dans une autre décennie. Mais c’est Peut-être par ce constat insolent que SBRBS est devenu le plus british des groupes bretons. Tels deux jumeaux maléfiques, ils évoluent dans un équilibre nerveux. Comme un grand écart Entre la banlieue et les beaux quartiers, leur musique se déploie entre l’impertinence du rock Et l’élégance de la pop. C’est dans une apparente simplicité qu’ils se comprennent, vers une sophistication ultime, sans consonne, ni voyelle »

LA GRANDE OURSE ST AGATHON Hent Meur Cotes-d’Armor

