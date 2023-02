POGO CAR CRASH CONTROL + KRAV BOCA L’ATHANOR ALBI Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

POGO CAR CRASH CONTROL + KRAV BOCA L’ATHANOR, 11 février 2023, ALBI. POGO CAR CRASH CONTROL + KRAV BOCA L’ATHANOR. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s) Pour les 10 ans de l’Xtreme Fest, rock, punk rock et hardcore sont à l’honneur dans notre programmation 2023. En février, découvrez la nouvelle génération de la scène rock alternative avec Pogo Car Crash Control, Krav Boca et Underground Therapy ! Pogo Car Crash Control, Krav Boca, Underground Therapy Samedi 11 février 2023 – 20h00 Salle de l’Athanor – Albi Tarifs : 18€ en prévente / 20€ sur placeTarifs adhérents : 16€ en prévente / 18€ sur place Votre billet est ici L’ATHANOR ALBI Avenue du Parc Tarn Gratuit pour les moins de 12 an(s) Pour les 10 ans de l’Xtreme Fest, rock, punk rock et hardcore sont à l’honneur dans notre programmation 2023. En février, découvrez la nouvelle génération de la scène rock alternative avec Pogo Car Crash Control, Krav Boca et Underground Therapy ! Pogo Car Crash Control, Krav Boca, Underground Therapy Samedi 11 février 2023 – 20h00 Salle de l’Athanor – Albi Tarifs : 18€ en prévente / 20€ sur place

Tarifs adhérents : 16€ en prévente / 18€ sur place .19.8 EUR19.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu L'ATHANOR Adresse Avenue du Parc Ville ALBI Tarif 19.8-19.8 lieuville L'ATHANOR ALBI Departement Tarn

L'ATHANOR ALBI Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

POGO CAR CRASH CONTROL + KRAV BOCA L’ATHANOR 2023-02-11 was last modified: by POGO CAR CRASH CONTROL + KRAV BOCA L’ATHANOR L'ATHANOR 11 février 2023 L'Athanor Albi

ALBI Tarn