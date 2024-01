Pogo Car Crash Control en concert au Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, mercredi 31 janvier 2024.

Le mercredi 31 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

W LIVE présente

Pogo Car Crash Control

Le Supersonic

Mercredi 31 janvier 2023

19h30

https://pogocarcrashcontrol.lnk.to/supersonic2Fa

2457 jours plus tard, voilà que Pogo Car Crash Control marque leur retour au Supersonic !

Pogo Car Crash Control ou P3C, c’est 4 jeunes artistes dont une bassiste dans le TOP#10 Rock&Folk des meilleurs musiciens actuels, un chanteur à l’énergie punk et deux frères à la guitare et batterie. Kérosène du metal français, ils affichent déjà quelques tours à leur compteur : 3 albums, 9 guitares, 2 clavicules et 45 cymbales cassées sur scène ; 3 tournées à feu et à sang de 250 dates…

Retrouvez-les en concert exceptionnel gratuit au Supersonic le 31 janvier 2024

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3s5yMNXUk

Pogo Car Crash Control en concert au Supersonic (Free entry)