EUR Sur scène : deux guitaristes, un bassiste, un batteur et une chanteuse. Les

premières “notes lourdes et saturées” résonnent dans la salle. Soudain, un public apparaît. De dos, chacun à sa place, ils sautent, se balancent, s’électrisent au rythme effréné de ce premier morceau. Et puis, à travers des chocs, des heurts, ces individus singuliers se rencontrent pour former une masse. Pressés dans cet espace compact, ils dansent, jouent, tentent de prendre une place, leur place,

se portent, s’emportent, se laissent aller à la transe jusqu’à ce que le cadre du concert s’évapore…



Elle met en lumière cet espace cathartique que le concert rock offre et donne à voir : toute la beauté d’un moment de lâcher prise enflammé, jusqu’à sentir l’odeur la transpiration comme un doux parfum d’extase.



● Direction Artistique et Chorégraphie : Camille Vergnaud et Élise Ramond

● Danseurs : Maé Forté, Francisca Crisóstomo López, Benoit LeBars, Gaïa

Mortellaro, Camille Vergnaud, Élise Ramond

● Création sonore et interprétation : Gautier Gentieu, Jeanne Carrion, Ronie Marciano, Benjamin Delair, Davy Sanna

● Création lumière : Anna Montambaux

● Ingénieur son : Félix Villedon.

Pogo est une véritable rencontre entre la danse contemporaine et le milieu du rock. Sauter, transpirer, jeter, balancer, pogoter, headbanger, choquer, slamer sont le vocabulaire chorégraphique de cette pièce qui en joue avec grâce

