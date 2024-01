POGO 2 Montpellier, vendredi 2 février 2024.

POGO 2 Montpellier Hérault

On remet ça sans plus attendre, avec 6 djs, dont un guest lyonnais, résident au Sucre, Pedro Bertho:

POGO #2

vendredi 02 février

On remet ça sans plus attendre, avec 6 djs, dont un guest lyonnais, résident au Sucre, Pedro Bertho:

POGO #2

vendredi 02 février

Avec :

►PEDRO BERTHO/Le Sucre/Lyon

►PEPITAS BRAVAS

►JEAN LEWIS

►BASTON

00:00~05:30

GRATUIT .

20 Rue de Verdun

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02

fin : 2024-02-02



L’événement POGO 2 Montpellier a été mis à jour le 2024-01-22 par OT MONTPELLIER