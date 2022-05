[POF] : EXPOSITION FABRICE HYBER Lasécu, 14 mai 2022, Lille.

[POF] : EXPOSITION FABRICE HYBER

du samedi 14 mai au samedi 16 juillet à Lasécu

**Fabrice Hyber est un expérimentateur ludique !** Quand il n’est pas dans son atelier parisien, à Pantin, c’est à Mareuil-sur-Lay qu’il dessine, modèle, élague, arpentant sans relâche son domaine végétal en bottes de caoutchouc et en doudoune vert pétard. Depuis toujours, l’univers organique, les plantes et les arbres fascinent ce fils d’agriculteurs, attaché à ses racines. Artiste inclassable, il conçoit souvent ses toiles comme une sorte de ‘‘story-board’’ où il colle des notes, des esquisses, des annotations et des dessins. ‘‘Je ne me définis pas comme un artiste écolo, plutôt un artiste écoresponsable’’, nuance Fabrice Hyber. Vingt ans après s’être vu décerner le Lion d’Or à la Biennale de Venise, ‘‘l’arpenteur d’hypothèses’’ a été élu en 2018 à l’Académie des Beaux-Arts. La thématique Utopia de lille3000 est en lien avec le projet initial de Lasécu de créer un lieu d’exposition ouvert à tous, dans un quartier populaire. En effet on peut affirmer, 20 ans après sa création, que le projet de Lasécu, parti d’une initiative individuelle, est une utopie réalisée. En cohérence avec sa volonté d’amener le public à aborder l’art de manière naturelle, Lasécu a invité Fabrice Hyber à exposer une sélection des ses œuvres. L’artiste a ainsi proposé de présenter quelques POF (Prototypes d’Objets en Fonctionnement). Regarder et manipuler les œuvres invite le visiteur à observer et considérer le monde qui nous entoure de manière autre. ‘‘Les POF sont des ouvertures, des possibilités’’, aime à dire Fabrice Hyber. La pertinence du choix de Lasécu repose sur une autre cohérence : exposer un artiste dont un des projets, il y a plus de 30 ans, était de faire naître une forêt… utopie maintenant réalisée. Plus d’informations sur des ateliers et médiations à venir !

Fabrice Hyber expose ses POF à Lasécu du 14 mai au 16 juillet 2022

Lasécu 26 rue Bourjembois 59800 Lille Lille Fives Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T19:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T14:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T19:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T19:00:00;2022-06-22T14:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T14:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T14:00:00 2022-06-24T19:00:00;2022-06-25T14:00:00 2022-06-25T19:00:00;2022-06-29T14:00:00 2022-06-29T18:00:00;2022-06-30T14:00:00 2022-06-30T18:00:00;2022-07-01T14:00:00 2022-07-01T19:00:00;2022-07-02T14:00:00 2022-07-02T19:00:00;2022-07-06T14:00:00 2022-07-06T18:00:00;2022-07-07T14:00:00 2022-07-07T18:00:00;2022-07-08T14:00:00 2022-07-08T19:00:00;2022-07-09T14:00:00 2022-07-09T19:00:00;2022-07-13T14:00:00 2022-07-13T18:00:00;2022-07-14T14:00:00 2022-07-14T18:00:00;2022-07-15T14:00:00 2022-07-15T19:00:00;2022-07-16T14:00:00 2022-07-16T19:00:00