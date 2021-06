POF 2021 Rue Ferrari, 12 juin 2021-12 juin 2021, Marseille.

Rue Ferrari, le samedi 12 juin à 11:00

4ÈME ÉDITION DES PORTES OUVERTES FERRARI !!!! Cette année, le POF a envie d’amour, de proximité et de nouveautés; c’est donc avec plaisir que LA RUE FERRARI ET LA RUE ST PIERRE ouvrent leurs portes! Tout au long de la journée, venez découvrir les associations qui animent ces rues et les alentours. Papillonnez de lieu en lieu, rencontrez les acteurs culturels, participez aux animations, mangez, dansez, faîtes la fête ! Au programme, des ateliers, des expositions, des dj, des concerts, des performances, de la musique et plein d’autres surprises ! Déambulations !!! 13h / 16h Batucada Muleketu 19h / 21h Fanfare Brass Koulé LIEUX PARTICIPANT Lytta Boutique, 1 rue St Pierre 15h, Vernissage OLALEKAN Temitayo + apéro.tique [https://www.facebook.com/lyttaboutique](https://www.facebook.com/lyttaboutique) Bière de la Plaine, 16 rue St Pierre Découverte des mystères du pastis, course de concassage de malt, bonne humeur et autres festivités [https://www.facebook.com/bieredelaplaine](https://www.facebook.com/bieredelaplaine) Oumalala, 18 rue St Pierre 12h/23h: Concerts et dégustation de vins nature et bols végétariens [https://www.facebook.com/Traiteur-oumalala-100152565095973](https://www.facebook.com/Traiteur-oumalala-100152565095973) 2bis Fripe Galerie, 41 rue St Pierre Dj set 18h/20H: Electric Pommettes 20h/22h: Julie Callas [https://www.facebook.com/2biS-fripe-galerie-257606641446636](https://www.facebook.com/2biS-fripe-galerie-257606641446636) El Santo Cachon, 40 rue Ferrari Restauration chilienne, et cocktail Pisco Sour [https://www.facebook.com/El-Santo-Cachon-300003830099067](https://www.facebook.com/El-Santo-Cachon-300003830099067) Le Cosmographe, 36 rue Ferrari 11h30/13h: apéro ciné poèmes 15h/17h: projection films d’ateliers 18h: écran ouvert films courts [https://www.facebook.com/LE-Cosmographe-1984523365129235](https://www.facebook.com/LE-Cosmographe-1984523365129235) Le petit atelier, 23 rue Ferrari Créations de la marque Couzy, zéro déchet Présentation des ateliers de couture et maroquinerie [https://www.facebook.com/lepetitatelierpaldacci](https://www.facebook.com/lepetitatelierpaldacci) Allo Mécano vélo, 23 rue Ferrari Ventes de vélos et atelier petites réparations [https://www.facebook.com/Allomecanovelo](https://www.facebook.com/Allomecanovelo) Atelier Chimichurri, 17 rue Ferrari BUVETTE ET EMPANADAS toute la journée! Braderie dans la boutique ! Petits prix! Initiation à l’encadrement prix libre + créateur.ice.s invité.e.s !!!!

