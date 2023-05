Poé’Zic : poésie mise en musique et chantée Square Violet Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Poé’Zic : poésie mise en musique et chantée Square Violet, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Kiosques en fête 2023 !

Partir à la (re)découverte de la poésie en chansons Poé’Zic

est une présentation de poèmes d’auteurs (Baudelaire, Hugo,

Verlaine, Apollinaire…) mis

en musique et chantés, accompagnés à la guitare. Ce

spectacle tout public permet de partir ou repartir à

la découverte de la poésie, de voyager du moyen-âge à nos jours

grâce à la musique. Square Violet 4 place Violet 75015 Paris Contact : https://www.poezic.com https://www.facebook.com/poezic https://www.facebook.com/poezic

