Marché de producteurs locaux 45 Rue Principale, 14 juillet 2023, Poey-de-Lescar.

Pour donner suite à l’installation de maraichères bio sur des parcelles communales, la commune de POEY DE LESCAR a la volonté de proposer la vente de produits locaux, à ces habitants et à ceux des communes voisines. Le choix des producteurs s’appuiera sur des circuits courts

tous les vendredis de 16h à 19h.

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 19:00:00. EUR.

45 Rue Principale halle couverte

Poey-de-Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Following the installation of organic market gardeners on communal plots, the commune of POEY DE LESCAR wants to offer the sale of local products to its inhabitants and those of the neighboring communes. The choice of the producers will be based on short circuits

every Friday from 4pm to 7pm

Tras la instalación de horticultores ecológicos en parcelas comunales, el municipio de POEY DE LESCAR desea ofrecer la venta de productos locales a sus habitantes y a los de los municipios vecinos. La elección de los productores se basará en circuitos cortos

todos los viernes de 16:00 a 19:00

Nachdem sich Bio-Gemüsebäuerinnen auf Gemeindegrundstücken niedergelassen haben, möchte die Gemeinde POEY DE LESCAR ihren Einwohnern und denen der Nachbargemeinden den Verkauf von lokalen Produkten anbieten. Bei der Auswahl der Produzenten wird auf kurze Wege geachtet

jeden Freitag von 16 bis 19 Uhr

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Pau