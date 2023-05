Festival de musique Nouvelle aquitaine, 3 juin 2023, Poey-de-Lescar.

Au programme : banda Los Ensorelhats en première partie, de 19h à 21h, Sangria Gratuite de 21h30 à 23h et DJ Balpores de 23h30 à 2h pour bien terminer la soirée !

Des food trucs seront présents sur place pour vous restaurer ainsi que la buvette tenue par le comité !

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place sur notre billetterie en ligne.

On vous attend nombreux pour cet événement inédit à Poey de Lescar !.

Nouvelle aquitaine

Poey-de-Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques



On the program: banda Los Ensorelhats in first part, from 7pm to 9pm, Free Sangria from 9:30pm to 11pm and DJ Balpores from 11:30pm to 2am to end the evening well!

Food tricks will be present on the spot to restore you as well as the refreshment bar held by the committee!

You can already book your place on our online ticketing service.

We are waiting for you for this new event in Poey de Lescar!

En el programa: Los Ensorelhats banda como teloneros, de 19:00 a 21:00, sangría gratis de 21:30 a 23:00 y DJ Balpores de 23:30 a 2:00 para rematar la velada

Habrá trucos de comida in situ para reponer fuerzas, ¡así como un bar de refrescos a cargo del comité!

Ya puede reservar su plaza en nuestro servicio de venta de entradas en línea.

¡Le esperamos para este nuevo evento en Poey de Lescar!

Auf dem Programm stehen: Los Ensorelhats Banda als Vorgruppe von 19 bis 21 Uhr, Sangria Gratuite von 21.30 bis 23 Uhr und DJ Balpores von 23.30 bis 2 Uhr, um den Abend ausklingen zu lassen!

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt, ebenso wie für die vom Komitee betriebene Bar!

Sie können Ihren Platz bereits jetzt über unseren Online-Ticketverkauf reservieren.

Wir erwarten Sie zahlreich zu dieser neuen Veranstaltung in Poey de Lescar!

