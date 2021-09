« Poétique du toucher » atelier créatif pour adulte Centre d’art contemporain, 3 octobre 2021, Genève.

« Poétique du toucher » atelier créatif pour adulte

Centre d’art contemporain, le dimanche 3 octobre à 15:30

Dimanche 3 octobre, de 15h-17h Adultes et adolescents dès 12 ans Le public est d’abord invité à découvrir tactilement certaines œuvres de l’artiste et, dans l’intimité du toucher, se concentrer sur les sensations qui en découlent. Par la suite, chaque participant pourra traduire ces sensations en volume en utilisant des matières végétales et animales tels du cuir des chardons, des cheveux, du tissu et des fils. Tout un univers organique et sensuel déferlera entre vos mains !

Gratuit

Atelier d’observation tactile et d’expérimentation plastique avec l’artiste Suzanne Boulet

Centre d’art contemporain Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T15:30:00 2021-10-03T17:00:00