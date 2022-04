Poétique des hybridations #Rhizome Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles, 14 avril 2022, Paris.

Poétique des hybridations #Rhizome

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles, le jeudi 14 avril à 15:00

**En partenariat avec Rhizome et la Délégation du Québec à Paris. Fondé à Québec en 2000.** Le mandat de Rhizome, dont la pierre d’assise est la littérature, en est un de recherche et création. Le point de départ de sa démarche réside dans cette question : si la lecture publique d’œuvres littéraires par leurs auteur.ice.s se situe dans le champ de l’art, ne doit-elle pas être questionnée dans sa forme comme pour les autres pratiques artistiques ? Rhizome se propose ainsi d’expérimenter d’autres façons de créer des œuvres littéraires sur d’autres supports que le livre, d’emprunter aux diverses pratiques par la collaboration interdisciplinaire afin de mettre à profit la vision que peuvent avoir des artistes d’autres disciplines sur le texte littéraire. Le **Centre Wallonie-Bruxelles**, développant également un territoire de programmation autour du débordement de la littérature hors du livre et des croisements entre la littérature et les autres champs artistiques, s’est joint à cette programmation décloisonnée. **15h00 à 18h00** – Colloque sur les « Arts littéraires et les enjeux » La littérature et le fantasme d’immortalité : quand la culture numérique clashe avec une vieille conception de la figure d’auteur Avec Mériol Lehmann (artiste sonore et photographe), Laura Tinard (autrice et performeuse) et Alexandra Saemmer (chercheuse) Une technologie peut devenir invisible ou transparente. Elle peut se fondre avec l’objet qu’elle sert. Et c’est à ce moment, probablement, qu’elle a un potentiel d’impact important sur la culture. Prenez le livre. Personne ne voit plus le livre comme une technologie. Plus encore, on confond volontiers les termes livre (un support) et littérature (une pratique). Selon Michel Serres, c’est lorsque la technologie vient changer le couplage support/message que les civilisations basculent. Et ce couplage est en train d’être complètement redessiné par les technologies numériques. Les « nouvelles » technologies numériques entraînent des changements profonds dans nos sociétés. Nous le savons. Et nous voyons que, sans être menacé, l’édifice du livre est suffisamment ébranlé pour que, tout à coup, d’autres modes d’expression de la littérature, qui n’avaient jamais cessé d’exister, redeviennent visibles. On parle d’oralité, de performance… mais il n’y pas que le support qui change, les rapports des œuvres avec leurs auteur.ices et avec le public changent aussi. Or, si ce rapport change, n’y aurait-il pas lieu de questionner la figure de l’auteur.ice telle qu’elle s’est développée depuis le 18e siècle, c’est-à-dire à une époque où la quasi-permanence du livre (et sa rareté relative) permettait de rêver d’éternité? C’est cette question, en lien avec les arts littéraires actuels, que nous explorerons avec nos invité.es Mériol Lehmann, Laura Tinard et Alexandra Saemmer, qui explorent chacun.e à leur façon ces enjeux dans leurs travaux **18h00** – Apéro **20h00 à 22h00** – Soirée de lectures-performances _Dans l’architecture, lecture sonore_ de **Nicolas Tardy** (Marseille) et **Chantal Neveu** (Montréal), accompagnés par Mériol Lehmann (Montréal) À travers une poésie en vers brefs et elliptiques et une prose sculptée par une ponctuation originale, les poètes Chantal Neveu et Nicolas Tardy exposent une mise en relation d’expériences spatiales. L’artiste Mériol Lehmann, en usant de la voix des poètes, fait entrer cette expérience en vibration avec le lieu et les objets de l’espace dans lequel poètes, artiste et public se trouvent. **L’île inventée**, lecture musicale de **Christiane Vadnais** (Québec), entrecoupée du conte sonore Iel & Suzie de Julie Boitte (Belgique) Qu’est-ce qui est inventée ici ? Est-ce une communauté d’hurluberlus ayant décidé de réinventer la société ? Ou est-ce une histoire invraisemblable impliquant deux archéologues très discrets, une ribambelle de conteur.euse.s intercontinentaux et un cabinet nantais d’archéologies sonore ? Christiane Vadnais, romancière québécoise, tente ici de répondre à cette question. Standon & Solyvène Targamé, suivi de /Butome, lecture musicale et performée de Pascal Leclercq et Bertrand Perignon (Belgique) . S’il fallait absolument télescoper les univers poétiques que déploient Pascal Leclercq et Bertrand Pérignon dans ces textes aux titres singuliers, il faudrait parler de sauterelles post-apocalyptiques. Sur les vibrations de Sébastien Schmit, les poètes nous en donnent un aperçu. L’artiste en télétravail, lecture-performance de Maud Marique. Maud Marique est artiste et poète. Elle travaille principalement avec/sur le langage et sur/avec internet. Outre ses projets en ligne, elle prend part à des éditions et des expositions, écrit dans des revues, performe lors d’événements littéraires, collabore avec des artistes et est membre du collectif Sabir, qui publie la revue du même nom.

Entrée libre. Réservation conseillée.

Rhizome s’est donné le mandat d’amener la littérature là où elle ne se trouve habituellement pas en utilisant la force d’évocation d’un texte comme impulsion de création.

