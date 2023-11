Poétique de l’exil Digital Village Paris, 26 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 26 novembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. payant

Prix : 5€

Présentation du livre « Paraíso en Ruinas » d’Emerita Fuenmayor !

Le projet Poétique de l’exil découle d’un travail de création collective pour la présentation du livre « Paraíso en Ruinas » (Onotopopo éditionnes. Caracas, 2022) édité récemment en Amazon.com de la poète et scénariste vénézuélienne Emerita Fuenmayor, résidant actuellement en France.

‍Cet événement est conçu comme un acte d’intégration de la voix et de la musique, de la danse et de l’audiovisuel -dans le possible- sur ces textes. Le jeu musical de Luisa Rojas et Paul Atuge ainsi que les voix d’Aurora Sambrano et Mohamed Wana, et de la participation de la danseuse Denise Morales, seront harmonisés sur des poèmes déclamés en espagnol et en français d’un recueil des poèmes du livre.

PRÉSENTATION

« Si je pars… si je reste », sont les premiers mots de ce recueil de poèmes que Emerita Fuenmayor nous livre après presque trente ans de silence. Ils incarnent aussi la litanie des presque sept millions de vénézuéliens qui ont émigré et celle de beaucoup d’autres qui restent dans le pays traînant ce doute raidi dans les commissures des lèvres.

Ces pages creusent une grande tragédie. La tragédie d’un passé de douleur et de doutes, qui cherche à définir un présent insaisissable, à assumer l’avenir comme une terre promise dont le miracle sera celui de restaurer les familles séparées, la parole tremblante, les maisons qui, malgré tout, « seront toujours des maisons ».

« Je ne trouve pas de place pour mon cri »,proteste Fuenmayor par le biais de ces textes, recueillant un exil qui ne nomme pas de patrie particulière – il y en a plusieurs et aucune à la fois –, qui suppose apprentissages et déceptions, empreintes invisibles, et de croire qu’il y aura toujours le retour. Retourner où, vers quoi, pour quoi faire ? Voilà une autre énorme tragédie et l’épicentre d’une poétique : l’abandon.

L’écriture – le corps « se transmuant en lettres », dit l’auteur– est, après tout, la patrie, un port, le lieu du non jugement, le non-lieu, la seule option qui suffise et s’impose.

EMERITA FUENMAYOR (Maracaibo-Venezuela 1942)

« Paraíso en Ruinas » est le quatrième livre de poésie publié par Emérita Fuenmayor, cette fois sur Amazon.com, afin d’atteindre ses lecteurs dispersés dans le monde aujourd’hui, compte tenu de l’émigration massive des vénézuéliens à cause de la situation humanitaire, social et politique que vit ce pays.

Les trois recueils de poèmes précédents : El Elegido(1962), Del Compromiso y la Convivencia (1970), Clandestino (1983) marquent le retour nécessaire à la poésie au sein de sa profession d’enseignant à la Faculté des Sciences Humaines et de l’Education de l’Université de Zulia et de ses activités hors de ses murs. C’est l’éditorial de cette université qui publie ses poèmes dès son admission comme étudiant dans les carrières des Lettres et de la Communication Sociale.

A l’Université de Rome (Italie) elle obtient le Biennium de Lauréat ès Lettres (1963) après avoir quitté le pays et ses études à l’université de sa ville natale (1961). A Paris (Francia), elle obtient le Diplôme d’Études Littéraires les Licences de Lettres à La Sorbonne (1965), devient élève titulaire de l’EHESS en 1973 et elle y revient pour le Diplôme d’Ecole et le D.E.A de Doctorat (1980) en Sémiologie en Sociologie de l’Art et de la Littérature.

La présentation de ses recherches de terrain en audiovisuel- avec son « Archive de Théâtralité Populaire« ;- l’a fait pionnière, dans l’université vénézuélienne, de l’utilisation de l’audiovisuel dans les recherches humanistiques. Il remporte le prix du meilleur documentaire au Centre National Autonome de la Cinématographie (CNAC) avec « Barunno la Belleza de la Selva« . En 2006, par des raisons politiques, elle renonce au prix à son premier scénario « J’pira » dont l’inspiration est la version wayuu du mythe d’Orphée recompilation dans « Le Chemin des indiens morts » de Michel Perrin (Premier Concours International de Scénario de Fiction de la Villa Del Cine).

Entre autres, Emerita Fuenmayor est professeure à la retraite de LUZ, ex- Directrice de la Société de Production audiovisuelle « Los Angeles de Piedra », ancienne membre fondatrice des Ateliers d’Expression Primitive (TEP) et de la Fondation Internationale pour l’Expression et la Créativité (FIDEC).

Rejoignez nous le 26 Novembre pour vivre les émotions à travers la poésie vénézuélienne !

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact :

Digital Village