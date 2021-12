Toulouse Association Toulouse Japon Haute-Garonne, Toulouse Poètes maudits japonais. Conférence de B. Allioux sur deux poètes du début du XXème siécle KANEKO Misuzu et NAKAHARA Chuuya Association Toulouse Japon Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Association Toulouse Japon, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00 Conférence de Mme Brigitte ALLIOUX, traductrice, sur deux poètes maudits japonais du début du XX ème siècle: KANEKO Misuzu morte à 26 ans, et NAKAHARA Chuuya, appelé le “Rimbaud japonais” Association Toulouse Japon 9 bis rue de la Colombette 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T15:00:00

