Poètes de langagement Librairie La Petite Marchande de Prose Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu, vendredi 22 mars 2024.

Poètes de langagement Librairie La Petite Marchande de Prose Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Vendredi 22 mars, 19h30

Début : 2024-03-22 19:30

Fin : 2024-03-22 21:00

Trois poètes reconnus sont invités pour dire leur engagement par le biais de la poésie : Jérôme Gontier, Martin Page et Cécile Richard. Lectures et performances

« Montrez-vous intelligents jeunes gens ! Engagez-vous dans le langagement ! » disait Jean-Pierre Verheggen, « Opposez-leur votre colère ! Poétique ! », renchérissait-il. Ok. Nous avons demandé à trois poètes de nous et vous dire comment ça se passe pour eux cette affaire d’engagement dans une langue engagée dans un monde qui nous turbulente à volonté, comment ils reçoivent les bruits du monde, les digèrent et transmettent une saine colère.

Elle et ils se nomment : Cécile Richard, Jérôme Gontier et Martin Page.

Un verre sera offert pendant l’intermède.

Entrée gratuite… mais c’est la règle : il faut apporter sa chaise !

Librairie La Petite Marchande de Prose Montfort-sur-Meu 6 rue des Arcades 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine