Poètes de Langagement Montfort-sur-Meu, vendredi 22 mars 2024.

Poètes de Langagement Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Poètes de langagement

3 rendez-vous

> Vendredi 22 mars 2023 / 14h-17h Rencontres scolaires

Le poète Martin Page rencontrera deux classes de l’école publique Brocéliande à Guer (56) autour de ses engagements par la poésie.

> Vendredi 22 mars 2022 / 19h30 Lecture-apéritive

C’est au cœur des livres de la librairie que les trois poètes feront entendre chacun leur langagement dans la voix de l’écriture, et il est probable que ça tonitrue un peu ! Un entracte apéritif permettra d’échanger ses premières impressions autour d’un apéritif offert par la librairie.

Entrée gratuite… mais c’est la règle il faut apporter sa chaise !

Librairie La Petite Marchande de Prose 6 rue des Arcades 35160 Montfort-sur-Meu (Tel. 02 23 43 48 92)

> Samedi 24 mars 2022 / 19h30 Lecture Dithyrambe

Les trois poètes redonneront chacun de leur voix langagée parmi les rayonnages de la médiathèque Simone Veil et tout autant tonitrueront. La soirée sera ponctuée de dégustations de vins en biodynamie proposées par David Galopin, caviste indépendant.

Gratuit, mais réserver est vivement recommandé 02 99 07 85 49 ou dixitpoetic@gmail.com

Médiathèque Simone Veil 4 rue Monseigneur Bécel 56380 Beignon

Jérôme Gontier est né en 1970 et vit à Rennes. Son langage poétique entreprend les systèmes de notre monde de l’intérieur et en décortique les langages avec un mélange de froideur et d’humour. Par quelle langue sommes-nous parlés serait son perpétuel questionnement. Il a dernièrement Précis du New Look aux éditions Dernier Télégramme, et a publié plusieurs ouvrages aux éditions Leo Scheer, Al Dante.

Martin Page est né en 1957, il vit à Nantes. S’il est connu comme romancier (au Seuil, au Dilettante, chez Robert Laffont, aux éditions de l’Ollivier) et comme auteur jeunesse (à l’Ecole des Loisirs), depuis peu, il publie de la poésie (Un accident entre le monde et moi, chez Bruno Doucey en 2022 et Nonbinaires chez Bruno Doucey en 2024). Une poésie qui s’engage direct dans la réalité, et qui témoigne de ses révoltes écologie, féminisme, justice sociale, avec un humour corrosif.

Cécile Richard est née en 1970, elle vit à Lille. Elle est performeuse, et entre dans la poésie par l’action, l’engagement du corps, disant d’elle-même Si je pouvais je mettrais mon corps à la place du texte, pour faire des pirouettes et des roulades sur le fil, mais je n’y arrive pas, aussi je fais des textes, ils peuvent traverser le corps s’ils veulent, et c’est bien quand ça se passe, sinon j’attends et je recommence. Elle a publié aux éditions Dernier Télégramme, Ni Fait Ni à Faire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 14:00:00

fin : 2024-03-23 19:30:00

6 Rue des Arcades

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne dixitpoetic@gmail.com

L’événement Poètes de Langagement Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Lac de Trémelin