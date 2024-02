Poètes de langagement Médiathèque Simone Veil Beignon, samedi 23 mars 2024.

Poètes de langagement Médiathèque Simone Veil Beignon Samedi 23 mars, 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-23 19:30

Fin : 2024-03-23 21:00

Trois poètes reconnus sont invités pour dire leur engagement par le biais de la poésie : Jérôme Gontier, Martin Page et Cécile Richard. Lectures et performances Samedi 23 mars, 19h30 1

« Montrez-vous intelligents jeunes gens ! Engagez-vous dans le langagement ! » disait Jean-Pierre Verheggen, « Opposez-leur votre colère ! Poétique ! », renchérissait-il. Ok. Nous avons demandé à trois poètes de nous et vous dire comment ça se passe pour eux cette affaire d’engagement dans une langue engagée dans un monde qui nous turbulente à volonté, comment ils reçoivent les bruits du monde, les digèrent et transmettent une saine colère.

Elle et ils se nomment : Cécile Richard, Jérôme Gontier et Martin Page.

Les lectures seront alternées avec des dégustations de vins en biodynamie proposées par David Galopin, caviste.

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé)

Médiathèque Simone Veil 4 rue Monseigneur Bécel 56380 Beignon Beignon 56380 Morbihan