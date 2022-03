POÈTES CARIBÉENS La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 19 mars 2022, ELANCOURT.

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 19 mars à 20:30

Daniel Maximin, guadeloupéen, est romancier, poète et essayiste. Il est l’auteur du recueil L’invention des Désirades (Points-Seuil, 2009), des romans L’isolé soleil (1981), Soufrières (1987), et L’île et une nuit (1996), publiés aux éditions du Seuil ; d’un récit autobiographique Tu, c’est l’enfance (éditions Gallimard, 2004). « L’écriture poétique est à l’origine de toute ma création littéraire, y compris dans les romans, par le souci de privilégier la musique et les rythmes qui dans notre Caraïbe, associent les mots du poème à la danse et au chant. » Mathieu Marie-Eugénie, alias Kalimat, né en Île-de-France d’origine martinicomauricienne est un enfant des iles baigné à la fois dans l’imagerie des langues créoles, dans la culture urbaine et dans la richesse de la langue française. Il est auteur du recueil de poésie Printemps Créole publié aux éditions La Cheminante. James Noël poète et acteur haïtien, est considéré aujourd’hui comme une voix majeure de la littérature haïtienne. Pensionnaire de la Villa Médicis en 2012, il écrit dans deux langues, le créole et le français. Il a fondé et anime la revue IntranQu’îllités avec l’artiste Pascale Monnin. Ses derniers recueils sont Le Pyromane adolescent suivi de Le Sang visible du vitrier (Point Seuil, 2015), et Brexit suivi de La Migration des murs (Diable Vauvert, 2020). Dans le cadre du Printemps des poètes. Découvrez le programme complet ici A partir de 19h, restauration payante sur place, propsée par Karayib’Delices (spécialités caribéeennes). Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Rencontre Avec les poètes Daniel Maximin, Kalimat, et James Noël Atissou Loko, percussions – Animée par Nouraddine Agne, journaliste

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT



