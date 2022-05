Poètes à l’unisson Nans-sous-Sainte-Anne, 14 mai 2022, Nans-sous-Sainte-Anne.

Poètes à l’unisson Salle de convivialité 10, grande rue Nans-sous-Sainte-Anne

2022-05-14 – 2022-05-15 Salle de convivialité 10, grande rue

Nans-sous-Sainte-Anne Doubs Nans-sous-Sainte-Anne

Retrouvez les poètes lors d’une rencontre spéciale avec le Samedi :

A.Lacroix, B.Kudlak, J. Alvarado et P. Perrin ; Le dimanche : B.Kudlak, B. Leibundgut, C. Chatelain, F. Migeot, J.Alvarado, P. Perrin. D’autres invité(e)s encore parmi les Poètes (et les Donneuses et Donneurs de Voix…) qui ont participé à la “Pépinière Poétique du Lison” et des Peintres et Musicien(ne)s lié(e)s à Nans sous Sainte Anne… Egalement une exposition de peintures par C. Defrasne et S. Sourdey et des animations autour de la poésie : Lecture de Poèmes par les Poètes présent(e)s, “cabaret Poétique” avec sonorisation à disposition, déambulation Poétique.

nans.anim@gmail.com +33 3 81 82 52 25 http://vivranans.info/

