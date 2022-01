Poésique – Cie le Vent en Poupe Bettancourt-la-Ferrée,52100 Montmorot Catégories d’évènement: Jura

Montmorot

Poésique – Cie le Vent en Poupe Bettancourt-la-Ferrée,52100, 12 mars 2022, Montmorot. Poésique – Cie le Vent en Poupe

Bettancourt-la-Ferrée, 52100, le samedi 12 mars à 14:30

Organisé en partenariat avec la médiathèque départementale de la Haute-Marne. Le principe est simple : une charmante hôtesse passera dans le public et lui fera tirer du chapeau, des cartes qui révéleront aux spectateurs des textes magnifiques, des auteurs, , mais aussi d’authentiques créations des deux auteurs compositeurs de la compagnie qui interpréteront ces œuvres dans une mise en scène originale et ludique. Vous suivez ? Sinon, aucun problème… laissez-vous guider par votre chance et par la douce folie de Virginie Schelcher et Dominique Zinderstein ; à ce jeu-là, il n’y a aucun perdant si ce n’est la mauvaise humeur !

Entrée libre sur réservations

Avec leurs chansons poétiques et fantaisistes tirées du chapeau, Virginie & Dominique de la Cie le Vent en Poupe donneront au heureux hasard la responsabilité de définir le programme de leur spectacle Bettancourt-la-Ferrée,52100 Médiathèque, rue du maquis mauguet Montmorot Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:30:00 2022-03-12T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Montmorot Autres Lieu Bettancourt-la-Ferrée,52100 Adresse Médiathèque, rue du maquis mauguet Ville Montmorot lieuville Bettancourt-la-Ferrée,52100 Montmorot Departement Jura

Bettancourt-la-Ferrée,52100 Montmorot Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorot/

Poésique – Cie le Vent en Poupe Bettancourt-la-Ferrée,52100 2022-03-12 was last modified: by Poésique – Cie le Vent en Poupe Bettancourt-la-Ferrée,52100 Bettancourt-la-Ferrée,52100 12 mars 2022 52100 Montmorot Bettancourt-la-Ferrée Montmorot

Montmorot Jura