2022-10-22 – 2022-10-22 A l’occasion du week-end Patti Smith à Beaubourg, la comédienne Sandrine Bodénès interprétera quelques textes de la poétesse. Réservation souhaitée. Rock star, figure de l’underground, activiste, écrivaine… Patti Smith est une icône et, à 75 ans l’écriture est devenue son refuge comme l’art qui lui a permis d’inventer sa vie. Elle s’inscrit ainsi dans la grande tradition des troubadours, des artisans et des artistes qui font écho au monde qui les entoure par une voix unique et incantatoire. Ses influences sont aussi éclectiques que saisissantes : Blake, Rimbaud, Picasso, Arbus et John Appleseed. Et ses poèmes sonnent comme des oracles des temps modernes. dernière mise à jour : 2022-10-12 par

