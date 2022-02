POÉSIE VISUELLE Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

POÉSIE VISUELLE Bibliothèque Marguerite Audoux, 2 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 02 mars 2022

de 13h00 à 00h00

gratuit

Une exposition de vers figurés, calligrammes, typoèmes … en partenariat avec la bibliothèque de l’école Estienne Du mercredi 2 mars au samedi 2 avril Si Guillaume Apollinaire a inventé en 1917 le mot « calligramme », revendiquant pour le compte du poète le droit de proposer une poétique visuelle de l’image par l’intermédiaire des mots et de leur agencement spécifique sur la page, il n’en pas pour autant inventé la poésie figurée. D’autres auteurs l’ont précédé dans cette voie, tandis que d’autres, après sa mort, ont poussé plus loin ses recherches. En partenariat avec la bibliothèque de l’école Estienne, nous vous proposons à travers cette exposition de vous montrer quelques fleurons de la production de poésie visuelle (vers figurés, calligrammes, typoèmes ), dont les premiers remontent à la Grèce Antique.

Du mercredi 2 mars au samedi 2 avril Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin Paris 75003

3 : Arts et Métiers (Paris) (289m) 75 : Square du Temple (Paris) (93m)

Contact : 01 44 78 55 20 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/marguerite.audoux Expo;Peinture

Date complète :

2022-03-02T13:00:00+01:00_2022-03-02T00:00:00+01:00

« Feuilles de laurier », Angot de L’Eperonnière

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Marguerite Audoux Adresse 10 rue Portefoin Ville Paris lieuville Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Departement Paris

Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

POÉSIE VISUELLE Bibliothèque Marguerite Audoux 2022-03-02 was last modified: by POÉSIE VISUELLE Bibliothèque Marguerite Audoux Bibliothèque Marguerite Audoux 2 mars 2022 Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Paris

Paris Paris