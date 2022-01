Poésie ville secrète Maison du Patrimoine Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

**Tranche de ville** _**Dans le cadre du festival Expoésie**_ Voyage inédit entre poésie et patrimoine au fil de la ville. Haltes poétiques avec escales dans des lieux insolites pour un dialogue entre architecture, paysage et poèmes. Les participants sont invités à porter un écrit de leur composition ou de leur choix.

Gratuit. Sur réservation. Pass vaccinal et port du masque exigés. Rdv : Maison du Patrimoine, 12 avenue Daumesnil.

