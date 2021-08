La Madeleine Médiathèque La Madeleine La Madeleine, Nord Poésie sonore à La Madeleine Médiathèque La Madeleine La Madeleine Catégories d’évènement: La Madeleine

Nord

Poésie sonore à La Madeleine Médiathèque La Madeleine, 21 septembre 2021, La Madeleine. Poésie sonore à La Madeleine

du mardi 21 septembre au samedi 9 octobre à Médiathèque La Madeleine

Ateliers gratuits sur inscription, ouverts aux 16-25 ans : – mardi 21 septembre de 17h à 19h – samedi 25 septembre de 10h à 12h – mardi 28 septembre de 17h à 19h – samedi 2 octobre de 10h à 12h – mardi 5 octobre de 17h à 19h Rendez-vous le samedi 9 octobre à 16h15 pour la restitution, performance poétique et musicale !

Gratuit sur inscription

Le poète Jean-Marc Flahaut et le musicien Antony Sauveplane associent leurs talents pour inviter les jeunes à explorer la bibliothèque et à la découvrir sous un autre angle. Médiathèque La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine La Madeleine Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-21T17:00:00 2021-09-21T19:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T12:00:00;2021-09-28T17:00:00 2021-09-28T19:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:00:00;2021-10-05T17:00:00 2021-10-05T19:00:00;2021-10-09T16:15:00 2021-10-09T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Madeleine, Nord Autres Lieu Médiathèque La Madeleine Adresse 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine Ville La Madeleine lieuville Médiathèque La Madeleine La Madeleine