Le vendredi 8 octobre 2021

Rencontre avec Arthur Navellou à l’occasion de la sortie de son premier livre dans la collection de poésie L’Iconopop des éditions L’Iconoclaste. ✍️Au programme : présentation, échanges et signature. Entrée libre –> Pour vous procurer le livre, c’est ici ! <– À PROPOS Arthur Navellou, la trentaine, artiste et jeune père, s’interroge sur sa place dans le monde. Un retour sur soi dans lequel le lecteur se glisse, pris à son tour dans le flot de ces rêveries et questionnements qui sont ceux de la vie même. Un texte fluide, accessible et riche en surprises. Arthur Navellou est musicien, danceur, comédien, poète et chanteur du groupe Catastrophe. “J’envisage l’impossible” est son premier livre. Crédit photo ©Céline Nieszawer Animations -> Lecture / Rencontre Librairie de Paris 7 place de Clichy Paris 75017

7 place de Clichy Paris 75017

Contact :Librairie de Paris 01 45 22 47 81

