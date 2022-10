POÉSIE PROJECTION UN POÈTE EN AMAZONIE, 30 octobre 2022, .

POÉSIE PROJECTION UN POÈTE EN AMAZONIE



2022-10-30 16:00:00 16:00:00 – 2022-10-30

Ciné rencontre en présence du réalisateur + scène ouverte poétique

“Un poète en Amazonie” est un film poétique et politique. Il a commencé à être filmé après le choc émotionnel de l’arrivée de Bolsonaro au pouvoir au Brésil début 2019. Depuis, Bolsonaro a tenu ses promesses et le Brésil fait face à une crise sans précédent. À travers le parcours de César, ses rencontres et son café de la poésie, devenu lieu d’une résistance à travers les mots, qu’ils soient écrits, dits, joués ou chantés, ce film propose une réflexion intime de ce Brésil fracturé, qui a basculé dans un autre monde, celui de la peur et de l’incompréhension.

de José Huerta

2022 – 82′ – produit par Jour J Productions

César est poète et il a tout pour déplaire à Jair Bolsonaro, le président du Brésil. César anime un café de la poésie en plein cœur de l’Amazonie. Depuis de nombreuses années, il défend la forêt amazonienne. Depuis les dernières élections, César n’est plus tranquille, il assiste impuissant au démantèlement de l’État, des politiques sociales, à la destruction de la forêt amazonienne et à l’apologie de la violence… Comme beaucoup de Brésiliens, César a l’impression de vivre dans un cauchemar et se sent directement menacé avec une question qui l’obsède : comment le Brésil en est-il arrivé là ?

José Huerta

Auteur réalisateur.

Participation libre.

