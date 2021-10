Versailles Atelier Numérique Versailles, Yvelines Poésie Ouverte : Lecture-rencontre avec Gérard Macé Atelier Numérique Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier Numérique, le mercredi 17 novembre à 18:30

La 5e édition de Poésie ouverte prend ses quartiers à l’Atelier numérique ! Venez à la rencontre des auteurs et découvrez la poésie contemporaine à travers des lectures-discussions menées par Didier Cahen, essayiste et poète. Une poésie vivante, vibrante et protéiforme qui n’a de souhait que d’être partagée. 1e rendez-vous avec Gérard Macé, qui a construit de livre en livre une œuvre parmi les plus singulières de la littérature française contemporaine. Entrée libre un mercredi par mois à 18h30. Rediffusion en ligne en différé.

Entrée libre

Poésie Ouverte est un cycle de rencontres animé par Didier Cahen, avec les auteurs qui font la poésie contemporaine. Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T18:30:00 2021-11-17T20:00:00

