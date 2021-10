Versailles Atelier Numérique Versailles, Yvelines Poésie ouverte Atelier Numérique Versailles Catégories d’évènement: Versailles

L’enjeu du cycle : inscrire la modernité poétique dans un mouvement historique d’ensemble. Mercredi 17 novembre 2021 > Gérard Macé Mercredi 15 décembre 2021 > Claude Ber Mercredi 19 janvier 2022 > Pierre Bergounioux Mercredi 16 février 2022 > Ariel Spiegler Mercredi 23 mars 2022 > Hommage à Philippe Jaccottet par Olivier Barbarant

Entrée libre

Découvrez la poésie contemporaine à travers un cycle de rencontres porté par les auteurs. Chaque poète mettra son travail en écho de l’œuvre d’un « grand aîné » ayant inspiré son écriture. Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

2021-11-17T18:30:00 2021-11-17T20:00:00;2021-12-15T18:30:00 2021-12-15T20:00:00;2022-01-19T18:30:00 2022-01-19T20:00:00;2022-02-16T18:30:00 2022-02-16T20:00:00;2022-03-23T18:30:00 2022-03-23T20:00:00

