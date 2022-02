Poésie Médium Art – Arthur Dreyfus & Joseph Schiano di Lombo Marseille 6e Arrondissement, 16 février 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Poésie Médium Art – Arthur Dreyfus & Joseph Schiano di Lombo Montévidéo 3 Impasse Montévidéo Marseille 6e Arrondissement

2022-02-16 20:30:00 – 2022-02-16 Montévidéo 3 Impasse Montévidéo

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

5 5 Dans le cadre du cycle « Poésie Médium Art » de la Fondation Pernod Ricard, les Mercredis de Montévidéo accueillent Arthur Dreyfus et Joseph Sciano di Lombo qui tous deux poursuivent une expérience esthétique multiforme des plus inventives, au travers des espaces artistiques, littéraires et médiatiques, pour une rencontre animée par Jérôme Mauche.



Arthur Dreyfus est romancier, photographe, cinéaste, acteur et journaliste. Il a été aussi prestidigitateur. Il est l’auteur de romans très remarqués. Il a été journaliste à France Inter et Canal +, ainsi que dans la presse écrite. Il a créé avec Gurwann Trab Van Vie la série Un film sans… et réalise des portraits filmiques sous forme de courts et longs métrages… Son travail photographique a été présenté notamment à la Galerie Gutknecht en 2017. Il collabore avec de nombreux artistes, ainsi Laurent Pernot, et joue notamment dans les films de Noël Herpe.



Joseph Sciano di Lombo est artiste et designer graphique, musicien et romancier. Pianiste de formation classique, il développe avec brio des travaux et projets polymorphes entre gestes conceptuels, économie des formes et humour, souvent sous le signe de la ré-interprétation. Il est l’auteur de sloguèmes, slogans et poèmes, pour l’Opéra national de Paris ; de Hairku, haïkus pour cheveux ; ainsi que de reprises musicales associant par exemple Mylène Farmer et Erik Satie. Il est l’auteur de l’album Musique de niche destiné aux animaux, Cracki Records, 2021. Il collabore avec le nez Barnabé Fillion (Christophe Lemaire), la harpiste Anaïs Gaudemard, aux spectacles de Maxime Kurvers. Il dessine par ailleurs pour France Culture, Christian Dior, Aesop, Pierre Frey… En 2019 il présente l’exposition Mysique pour Arp à Galerie! (David Giroire), au Palais-Royal. À l’invitation de la graphiste Fanette Mellier, il écrit un roman policier à grande densité stylistique L’Oxymore, B42, 2021.



Le cycle « Poésie Médium Art » de la Fondation Pernod Ricard suscite des dialogues au plus près des démarches et processus de travail d’artistes, de chercheur.e.s, créatrices et créateurs, venant de nombreuses pratiques conceptuelles et visuelles.

Dans le cadre du cycle « Poésie Médium Art », les Mercredis de Montévidéo accueillent Arthur Dreyfus et Joseph Sciano di Lombo pour une rencontre animée par Jérôme Mauche.

http://www.montevideo-marseille.com/

Dans le cadre du cycle « Poésie Médium Art » de la Fondation Pernod Ricard, les Mercredis de Montévidéo accueillent Arthur Dreyfus et Joseph Sciano di Lombo qui tous deux poursuivent une expérience esthétique multiforme des plus inventives, au travers des espaces artistiques, littéraires et médiatiques, pour une rencontre animée par Jérôme Mauche.



Arthur Dreyfus est romancier, photographe, cinéaste, acteur et journaliste. Il a été aussi prestidigitateur. Il est l’auteur de romans très remarqués. Il a été journaliste à France Inter et Canal +, ainsi que dans la presse écrite. Il a créé avec Gurwann Trab Van Vie la série Un film sans… et réalise des portraits filmiques sous forme de courts et longs métrages… Son travail photographique a été présenté notamment à la Galerie Gutknecht en 2017. Il collabore avec de nombreux artistes, ainsi Laurent Pernot, et joue notamment dans les films de Noël Herpe.



Joseph Sciano di Lombo est artiste et designer graphique, musicien et romancier. Pianiste de formation classique, il développe avec brio des travaux et projets polymorphes entre gestes conceptuels, économie des formes et humour, souvent sous le signe de la ré-interprétation. Il est l’auteur de sloguèmes, slogans et poèmes, pour l’Opéra national de Paris ; de Hairku, haïkus pour cheveux ; ainsi que de reprises musicales associant par exemple Mylène Farmer et Erik Satie. Il est l’auteur de l’album Musique de niche destiné aux animaux, Cracki Records, 2021. Il collabore avec le nez Barnabé Fillion (Christophe Lemaire), la harpiste Anaïs Gaudemard, aux spectacles de Maxime Kurvers. Il dessine par ailleurs pour France Culture, Christian Dior, Aesop, Pierre Frey… En 2019 il présente l’exposition Mysique pour Arp à Galerie! (David Giroire), au Palais-Royal. À l’invitation de la graphiste Fanette Mellier, il écrit un roman policier à grande densité stylistique L’Oxymore, B42, 2021.



Le cycle « Poésie Médium Art » de la Fondation Pernod Ricard suscite des dialogues au plus près des démarches et processus de travail d’artistes, de chercheur.e.s, créatrices et créateurs, venant de nombreuses pratiques conceptuelles et visuelles.

Montévidéo 3 Impasse Montévidéo Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-14 par