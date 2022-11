« POÉSIE MASCULINE » Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Le sentiment d’insécurité dans l’espace public constitue une réalité pour un grand nombre de femmes, avec des cas de harcèlement, insultes, pouvant parfois aller jusqu’à l’agression physique. La Ville de Montpellier agit depuis 2020 contre ces situations inadmissibles et contre toute forme de discrimination et de violence. À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 2022, la ville de Montpellier accueillera du 22 novembre au 2 décembre, salle Pagézy, l’installation artistique interactive « Poésie Masculine », qui dénonce les différentes formes de harcèlements subies par les femmes dans l’espace public. Il s’agit de la première présentation en France (deuxième en Europe après Bruxelles) de ce dispositif exceptionnel de sensibilisation au harcèlement de rue. À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 2022, la ville de Montpellier accueillera du 22 novembre au 2 décembre, salle Pagézy, l’installation artistique interactive « Poésie Masculine », qui dénonce les différentes formes de harcèlements subies par les femmes dans l’espace public. https://www.montpellier.fr/4768–poesie-masculine-une-installation-artistique-immersive-pour-lutter-contre-le-harcelement-de-rue.htm Montpellier

