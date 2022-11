Poésie Marionnettique – Cie Haut les mains – Temps

Poésie Marionnettique – Cie Haut les mains – Temps, 10 décembre 2022, . Poésie Marionnettique – Cie Haut les mains – Temps



2022-12-10 – 2022-12-10 Un spectacle poétique, sonore et pictural conçu spécialement pour les jeunes enfants.

A partir de 6 mois – Durée 25 min. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville