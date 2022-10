Poésie interactive Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-10-25 14:00:00 – 2022-10-25 16:00:00

Bouches-du-Rhne Vous aimez la poésie sous toutes ses formes ? vous aimez l’entendre, la lire et pourquoi pas l’écrire ? Vous êtes les bienvenus pour cet atelier hybride qui prend la suite des rencontres poétiques. Prose poétique, lecture, partage et création. mediatheque-com@ville-martigues.fr +33 4 42 80 27 97 Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues

