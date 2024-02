Poésie Grâce à Christian B. Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois, samedi 16 mars 2024.

Dans le cadre du Printemps des Poètes

Par le Théâtre des Deux-Rives-Versailles

Voyage littéraire et musical… paroles d’amour pour deux instruments… avec Nathalie Guéraud comédienne et Marion Clot accordéoniste. Une plongée au cœur des textes de Christian Bobin, au cœur de la grâce, thème de ce Printemps des Poètes.

Originaire de Bourgogne, Christian Bobin, s’est éteint soudainement en novembre 2022 et a reçu à titre posthume, le prix spécial du Goncourt de la poésie. Auteur contemplatif, ses textes (une soixantaine d’ouvrages) d’une prose poétique stupéfiante de pureté invitent au recueillement et à la méditation.

Peu de livres changent une vie. Quand ils la changent c’est pour toujours, des portes s’ouvrent que l’on ne soupçonnait pas, on entre et on ne reviendra plus en arrière. Christian Bobin La plus que vive

L’écriture poétique de Christian Bobin m’a tout de suite séduite. Et tout particulièrement ses mots d’amour . Je n’ai de cesse de partager cette rencontre, et les émotions qu’elle a fait naître. La musique, classique ou populaire, partout présente dans ses textes, ne peut que nous accompagner.

Nathalie GuéraudPar la Cie L’enchantement de la mandarine qui depuis de nombreuses années se réjouit de partager des textes poétiques en organisant le Printemps des Poètes en Auxois avec le soutien de La Médiathèque Côte-d’Or La DRAC Bourgogne Franche-Comté

Pas de réservations

Tout public

Durée 1h EUR.

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@terres-auxois.fr

