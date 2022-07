POÉSIE GESTUELLE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

13 juillet 2022

1 rue de la Corvée Parc de l'Evêché Saint-Dié-des-Vosges Vosges

2022-07-13 10:30:00 – 11:30:00

Parc de l’Evêché 1 rue de la Corvée

Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Ce spectacle de poésie gestuelle de Jean Couhet-Guichot accompagné artistiquement par Etienne Manceau se passe dans une chambre, celle d’un adulte qui retrouve la créativité et l’émerveillement de l’enfance.

Bateau c’est ainsi une partie de l’enfance qui remonte à la surface, surfant sur les vagues de l’âge adulte. Que reste-t-il de cet enfant au fond de cet adulte ? du Jeu ? Des monstres sous le lit ? Tout ceci est enfoui dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée qu’il suffit de déterrer.

La Compagnie des Hommes Sensibles révèle ainsi la sensibilité de chacun en permettant à l’enfance de se révéler à nouveau dans un spectacle de poésie gestuelle.

A partir de 5 ans.

