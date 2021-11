Marseille Galerie Victor Orly Bouches-du-Rhône, Marseille Poésie et violoncelle par Emmanuel Franval et Frédéric Dehan Galerie Victor Orly Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Poésie et violoncelle :Bach, Faurè ,Elgar, Schubert ,Victor Hugo ,Baudelaire, Alfred de Vigny, Lafontaine…. Par Emmanuel Franval et Frédéric Dehan.

15€

♫♫♫ Galerie Victor Orly 39 rue paradis 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T17:30:00 2021-11-21T19:00:00

