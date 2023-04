Poésie et musique : Valselemo

2023-04-03 – 2023-04-03 . Rendez-vous le lundi 3 avril à 14h30 et le vendredi 26 mai à 20h30 pour de la poésie tout en musique. Une jeune femme, seule en scène avec quelques objets sonores et une grosse caisse.

Comme une magicienne qui sort de son chapeau une poésie, une chanson, un bout de théâtre, un morceau de musique…

Pour une fois, elle sautera à gué, de scène en scène, en changeant de personnage sans changer de costume, en se faisant marchande de sons ou bégayeuse d’amour, fée Clochette ou femme fatale… En incarnant des figures sensibles et drolatiques, réalistes ou imaginaires, toujours prêtes à glisser d’une personnalité à l’autre par la seule magie du verbe, du geste, du mouvement et de ces ponctuations sonores qui mettent rythme et joie dans la voix. Une voix d’abord projetée vers l’extérieur et jouant avec le public, pour peu à peu glisser vers le sentiment, l’intime et l’organique. Un corps d’abord agité de mouvements pour finir dans l’ancrage et le cri !

Né de l’envie de tresser les mots avec des notes ou des sons, dans l’équilibre ou dans la danse, c’est le solo d’une comédienne-musicienne qui joue l’amour, l’inquiétude, la fantaisie sur l’air des castagnettes et des clochettes, du sanzula, des percussions…

Sur des textes de Philippe Dorin, Robert Desnos, André Minvielle, Lewis Carroll, Henri Michaux, Brigitte Fontaine….

Qui a dit que la poésie était pénible, inutile, vieille et ennuyante…?

Compagnie Emosong

Avec Lola Pelletier Plein tarif : 10€

Tarif réduit : 7€

Moins de 12 ans : 5€

Durée : 40 minutes

