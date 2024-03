Poésie en Musique. Une rencontre autour de la Grâce Agapé Hub Paris Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 19h00 à 22h00

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Rencontre et lecture dans le cadre du Printemps des poètes 2024.

Le vendredi 15 mars, une rencontre entre la poésie et la musique vous attend lors du Printemps des Poètes 2024, un événement sur le thème de la Grâce ! Une soirée où les mots se mêlent à la musique !

Avec la présence exceptionnelle des poétesses et auteurs Colette Nys-Mazure, Enza Palamara, l’éditeur Frédéric Brun des éditions Poésis, le traducteur Thierry Gillyboeuf, accompagnés en musique par Namur Matos-Rocha, guitariste improvisateur, musicologue, ancien chercheur de l’IRCAM et par les interludes musicaux de Michel Korb, chanteur et compositeur, qui nous transportera, entre jazz et chansons populaires, dans l’univers musical de son père Francis Lemarque.

Ne manquez pas cette soirée unique, qui sera ponctuée de rencontres inspirantes, de dédicaces d’auteurs et de discussions passionnantes sur la poésie et la musique.

Poésie en Musique

Rencontre et lecture dans le cadre du Printemps des poètes 2024 sur le thème La Grâce

Date : 15 mars à 19h00

Agape Hub, 50 rue Meslay – 75003 Paris

Avec la présence des éditions @poesis.editions et de ses auteurs et poètes à retrouver sur le site internet www.poesis-editions.fr

Namur Matos-Rocha www.linkedin.com/in/namurmatosrocha/

Michel Korb www.michelkorb.com

Agapé Hub Paris 50 rue Meslay 75003

Contact : https://www.agapehub.fr contact@agapehub.fr https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://fb.me/e/4ZgVFTcop

©agapehub La Grace Printemps des poètes