Poésie des Savoir-faire, 27 mars 2023, Pontoise.

L’association Poésie des Savoir-faire rassemble artisans créateurs et passionnés autour de projets communs et de valeurs humaines fortes.

L’association a pour but et ambition de dépasser la notion de produit en développant la relation entre l’artisan créateur et son client, de transmettre ses savoir-faire et passions au plus grand nombre, de mutualiser moyens et savoirs pour penser et concevoir des projets sans équivalence. Le tiers lieu Poésie des Savoir-faire, qui ouvre ses portes le 1er mars 2023 à Pontoise, porte haut et fort les valeurs de l’association en rendant accessible les savoir-faire d’excellence tant dans la pratique que dans la démonstration.

Espaces d’expositions et zones d’ateliers s’étendent dans un cadre bucolique au 15 avenue du Général Delarue à Pontoise (95300).

Lors de ces Journées Européennes des Métiers d’Art, venez découvrir et rencontrer les artisans du collectif : Tapisserie d’ameublement, Savonnerie bio, Api-cirière, Couture d’art, Broderie Sashiko, Gravure sur verre, Photographie, Menuiserie, Moulage corporel artistique… Mais surtout, partez à la découverte d’une association qui met l’humain au cœur de son projet.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la ville de Pontoise sont des partenaires forts de l’association !

Programme complet

Pour reserver vos ateliers payants cliquez ici

Wendy – Tapisserie d’ameublement

Wendy (Dywen Créations), vous montera et vous expliquera en quoi consiste le savoir-faire d’artisan tapissier d’ameublement.

Lundi 27 mars de 10h à 18h

Marion – Artiste mouleur corporel

Venez découvrir et vous essayer à cet art méconnu qu’est le moulage corporel.

Lundi 27, mardi 28, Jeudi 30 et Vendredi 31 mars de 10h à 15h30

Sylvie “Be Bees” – Cirière

Après avoir récolté la cire dans les ruches d’un apiculteur, Sylvie en confectionne des bougies et en Bee Wrap. L’occasion pour vous d’observer et de manipuler la matière et sa transformation.

Du mardi 28 au dimanche 2 avril de 13h à 19h

Elise – Créatrice textile déco

Elise est experte, à l’écoute et pédagogue. La notion de couture prend une toute autre forme.

Conseils, expertise et commandes sur mesure : du lundi 27 mars au dimanche 2 avril de 10h à 17h.

Atelier de broderie Sashiko

Découvrez cet incroyable art japonais en réalisant un ouvrage et repartez avec un kit qui vous permettra de pratiquer cet art chez vous.

Créneau sur demande du entre du lundi 27 au vendredi 31 mars à 14h et les samedi 1er et dimanche 2 avril à11h / 20 euros

Alicia – Graveuse sur verre

Couteau suisse de l’association, Alicia est photographe, graveuse sur verre, communicante… Venez observer ses méthodes de gravure sur verre et si le cœur vous en dit, apporter un objet en verre sur lequel elle pourra graver ce que bon vous chante.

Du lundi 27 mars au dimanche 2 avril de 10h à 19h

A découvrir en plus des métiers d’art :

Jérémy – Savonnier bio

Vous le connaissez sous le nom de Bubbles for earth. Jérèm’ savonnier tellement bio qu’il est labellisé Nature et progrès ! Il suffit de regarder ses savons pour admirer l’esthétique de ses productions, aussi belles que bonnes pour votre santé

Conférence “Apprenez à lire les étiquettes cosmétiques”

Jérémy vous explique comment décrypter les ingrédients des gels douche, savons, shampoing… Fascinant et ludique.

Mercredi 29 mars à 19h, vendredi 31 mars à 19h et samedi 1er avril à 18h

Atelier “Petit savonnier”

A partir de 5 ans et jusqu’à 14 ans, votre enfant apprend à fondre du savon, le mouler et surtout le teindre et le décorer avec des produits naturels.

Mercredi 29 mars à 11h et 15h / 20 euros

(Attention atelier salissant pour les vêtements !)

Atelier “Transformez votre huile de friture usagée en savon ménager”

Tout est dans le titre, pensez à amener votre huile usagée (ou neuve) pour obtenir une réduction sur l’atelier.

Samedi 1er Avril à 14h et 16h / 30 euros tarif plein (huile fournie par l’association) / 20 euros tarif réduit (vous apportez votre huile)

Carole – Scénographe et artiste upcycling

Carole est spécialiste de la scénographie commerciale. Sa particularité ? Utiliser des matériaux et objets de récupération pour faire des vitrines des œuvres d’art à part entière avec un message fort. Carole vous propose de créer avec elle lors de ses ateliers “Créer des oeuvres upcyclée”

Mardi 28, jeudi 30 et vendredi 31 de 10h à 17. Samedi 1er Avril de 15h à 19h

Moradéké – Coach déco

Avec toute la douceur qui la caractérise, Mora vous expliquera personnellement comment la décoration de votre intérieur peut être pensée différemment grâce à la biophilie, l’artisanat et le do it yourself.

Jeudi 30 et vendredi 31 mars de 16h à 19h, samedi 1er Avril de 10h à 19h.

Poésie des Savoir-faire