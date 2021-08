Paris Bibliothèque des Mines ParisTech île de France, Paris Poésie des pierres Bibliothèque des Mines ParisTech Paris Catégories d’évènement: île de France

Poésie des pierres Bibliothèque des Mines ParisTech, 23 septembre 2021, Paris.

de 19h à 21h30

gratuit

Lecture musicale et exposition autour de la réédition d’Objets massifs de Virginia Woolf par les éditions Esperluète. Cent ans après sa première publication, la nouvelle de Virginia Woolf, Objets massifs, est revisitée par les plasticiennes Anne Attali et Marie Van Roey. Accueillie par la bibliothèque de l’école des Mines, la lecture du texte par la comédienne Alice Thillard accompagnée au violoncelle par Jean-Pol Zanutel entrera en résonance avec les photographies, dessins et collages tirés du livre exposés pour l’occasion en regard des minéraux du musée de Minéralogie. Les pierres seront présentées par la conservatrice du musée, Eloïse Gaillou. LE LIVRE

Deux jeunes hommes, à l’orée de leur carrière, se tiennent sur la plage, visiblement en désaccord et en grand débat politique. L’un d’eux met la main sur un trésor : un morceau de verre poli, dense, lisse, doux, qui l’intrigue. Cet objet sera le point de départ de sa nouvelle quête. La matière devient sujet, objet de convoitise, elle se fait verbe et cristallise une rêverie, un poème du quotidien. Cette nouvelle écrite en 1920 par Virginia Woolf trouve un nouveau souffle grâce aux deux artistes plasticiennes qui par leurs photographies, collages et montages offrent une nouvelle lecture de ce texte d’une étonnante actualité. Objets massifs, de Virginia Woolf, Éditions Esperluète, 2020

