Landes

Poésie de papier Escource, 14 août 2021, Escource. Poésie de papier 2021-08-14 10:30:00 – 2021-08-14 12:00:00 place de la mairie Médiathèque Espace Marc Lauga

Escource Landes Escource Venez réaliser tout en délicatesse, des décorations originales, légères et poétiques… Pour enfants, ados et adultes, sur inscription Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable. Participation gratuite, réservé aux membres de l’Espace Marc Lauga (adhésion gratuite pour TOUS). Venez réaliser tout en délicatesse, des décorations originales, légères et poétiques…

Pour enfants, ados et adultes, sur inscription.

Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable.

Participation gratuite, réservé aux membres de l'Espace Marc Lauga

+33 5 58 04 23 71

