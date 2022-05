Poésie de Palestine Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pour nous faire partager des poèmes de Fadwa Touqan, de Fayad Ashraf, de Mahmoud Darwich, de Samih Al Qâssim,de Nathalie Abou Shakra, le trio formé par Angie Pict, Jacques Mandrea, Fatiha Faure, a créé un événement dans lequel, poésie, théâtre, musique et chant s'entremêlent.

La Maison du Chant
49 Rue Chape
Marseille 4e Arrondissement
2022-06-03

