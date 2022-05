Poésie dans ma ville Mâcon, 14 mai 2022, Mâcon.

Poésie dans ma ville

2022-05-14

Mâcon Saône-et-Loire

EUR 0 0 Manifestation festive autour de la poésie. Il s’agit d’un défi où chaque équipe met en avant son travail (mise en scène, décor, textes…) autour d’un thème imposé. En 2022, c’est la Gourmandise. 6 équipes représentant chacune un lycée, se sont engagées dans ce projet : Dumaine, et Cassin de Mâcon, Lucie Aubrac de Davayé, Saint Jean de Besançon , gito de Overijse (Belgique), et la sélection d’élèves de Hammana (Liban). Ouverture Musicale, en compagnie de la Fanfare de FEILLENS, puis Défi sur scène sur le Parvis de l’Eglise Saint Pierre de Mâcon. Pendant la délibération du jury, c’est un Trio Jazz qui vous fera patienter, avant la proclamation et la distribution des prix.

contact@atcm-macon.fr https://www.atcm-macon.fr/

Place Saint Pierre Parvis Eglise Saint Pierre Mâcon

