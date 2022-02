Poésie chantée « Chansons d’amour pour ton bébé » Plabennec, 27 mars 2022, Plabennec.

Poésie chantée « Chansons d’amour pour ton bébé » Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec

2022-03-27 – 2022-03-27 Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire

Plabennec Finistère

Inspiré des Nursery Rhymes de Woody Guthrie, le spectacle musical Chansons d’amour pour ton bébé offre un

moment de connivence aux parents et aux tout-petits. Accompagnée de son musicien Stan Grimbert, à la batterie et

au piano, Julie livre des mots simples sur les émotions et la sensibilité.

Entre les chansons, un thème instrumental est décliné tout au long du spectacle, comme une musique de film.

Une mélodie à retenir, qui revient comme un repère. Une orchestration de dentelle faisant appel au jazz et aux musiques actuelles, simple, épurée, subtile, pour aller à l’essentiel.

Dans une ambiance feutrée, un décor de soir d’été, la poésie, dans un murmure de voix, pour raconter à son bébé comme on l’aime. Parce que les mots glissent dans le chant, racontent facilement, peuvent dire sans alourdir, parce que l’art des comptines et des berceuses est ancestral et nécessaire.

