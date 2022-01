Poésie, chanson et musique. Club des Poètes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Poésie, chanson et musique. Club des Poètes, 23 janvier 2022, Paris. Poésie, chanson et musique.

Club des Poètes, le dimanche 23 janvier à 19:00

Poésie, musique & chansons. ————————— ### Samuel Devin et ses compagnons d’âme. Il s’agira d’une carte blanche à Samuel Devin, poète, conteur, musicien, chanteur et chansonnier, dont tous les habitués du Club des Poètes, connaissent la gentillesse et les multiples talents. Il sera accompagné de quelques-uns de ses meilleurs amis, et en particulier Antoine Soler à la guitare, Philippe Dallemagne à la batterie et Léonard Pauly à la contrebasse. Ouverture 19 heures. Récital à partir de 21 heures. L’entrée est libre. On ne paye que ce que l’on consomme (boisson à partir de 4 euros ou nourriture à partir de 9 euros). Samuel Devin et ses Compagnons d’âmes revisitent en musique les poèmes qu’ils aiment. Club des Poètes 30 rue de Bourgogne 75007 Paris Paris Faubourg Saint-Germain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-23T19:00:00 2022-01-23T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Club des Poètes Adresse 30 rue de Bourgogne 75007 Paris Ville Paris lieuville Club des Poètes Paris

Club des Poètes Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/