Le samedi 09 avril 2022

de 15h00 à 16h00

Le poète Denis Peiron donne à entendre ses œuvres lors d’une lecture publique à la bibliothèque Italie Denis Peiron, poète, auteur et traducteur de plusieurs recueils (notamment Blancheur de l’exil – éd. Caractères – et Le Ciel couvert de bleus – éd. Tarabuste), lira plusieurs de ses textes. Il donnera à entendre entre autres La nuit des rêves, Deux mains et Les milles et un visages de la mer, présentés jusqu’au 15 juin à la bibliothèque Italie dans le cadre de l’exposition Poèmes à voir, avec les œuvres de Joanna Peiron. Au fil de cette rencontre, il sera aussi question des thèmes de l’exil et de la ville. Cette lecture participative sera aussi l’occasion pour les participants qui le souhaitent, petits et grands, de lire à voix haute un poème de leur choix sur le thème de la mer, un poème de leur composition ou bien puisé dans le vaste répertoire de la poésie.





Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol Paris 75013

Contact : 01 56 61 34 30 bibliotheque.italie@paris.fr Littérature

