POÉSIE, AUTRES MONDES. RENCONTRE FABRICE CARAVACA CATHY HEYDEN 22 mars 2023, Metz

POÉSIE, AUTRES MONDES. RENCONTRE FABRICE CARAVACA CATHY HEYDEN

2023-03-22 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-22 20:15:00 20:15:00

Fabrice Caravaca textes, voix Cathy Heyden saxophones

Poésie et musique, nous l’expérimentons depuis dix ans avec Poéma : la musique improvisée et la poésie actuelle ont des choses à se dire – et à nous dire.

Pour cette soirée, les saxophones de Cathy Heyden et les mots de Fabrice Caravaca se rencontrent pour la première fois. Partage du sensible, ce duo inédit trace et tisse une voie/voix fraternelle, à la langue porteuse d’espoir, généreuse et fragile.

+33 6 72 08 17 13 http://www.fragment-asso.com/

