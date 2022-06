Poésie au Jardin Le Mayet-d’École Le Mayet-d'École Catégories d’évènement: 03800

2022-07-03 10:00:00 – 2022-07-03 19:00:00

Le Mayet-d’École 03800 Le Mayet-d’École Poésie au Jardin est organisée par les Éditions Musimot.

Lectures, stand des Editions Musimot, Sculptures de Michel Stefanou, espace poésie jeunesse, intermèdes musicaux… musimot.43@orange.fr +33 6 31 99 56 40 http://musimot.e-monsite.com/ Le Mayet-d’École

