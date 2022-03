Poésie algérienne : la Brigade poétique orléanaise Médiathèque Gambetta,Orléans, 19 mars 2022, Orléans.

Poésie algérienne : la Brigade poétique orléanaise

Médiathèque Gambetta, Orléans, le samedi 19 mars à 14:20

### **« L’objectif de toute œuvre artistique, c’est de créer des liens avec l’autre. » Samira Negrouche.** ### Hommage à la poésie algérienne contemporaine par des artistes d’Orléans. ### Fréderic Brasset, musicien, Sylvie Drussy, danseuse, Lélia Louni, plasticienne et Gilles Jouanneau, comédien, sont les artistes composant cette “brigade”. ### Musique, danse, peinture et voix entrent en résonance avec des poèmes contemporains algérien de langue française et en particulier ceux de Samira Negrouche.

Entrée libre

Dans le cadre du Printemps des poètes, de la semaine de la francophonie et de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme: Carte Blanche à Samira Negrouche

Médiathèque Gambetta,Orléans 1 place Gambetta 45000 Orléans Orléans Loiret



2022-03-19T14:20:00 2022-03-19T16:00:00